Pedro Martins conquista Taça da Grécia com seis portugueses em campo

O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, conquistou este sábado a Taça da Grécia da temporada passada, cuja final tinha sido suspensa devido à suspensão de todas provas devido à pandemia de covid-19.

Os campeões gregos venceram o rival AEK Atenas por 1-0, num jogo em que atuaram seis jogadores portugueses. Foi, no entanto, o sérvio Lazar Randjelovic a faze o único golo da partida logo aos nove minutos, ao aproveitar um passe em profundidade do guineense Mady Camara.

Já na segunda parte (56'), o marroquino Al Arabi desperdiçou um penálti a favor do Olympiacos, permitindo a defesa do guarda-redes Panagiotis Tsintotas, mas apesar disso a taça já não fugiu aos pupilos de Pedro Martins.

Do lado do AEK Atenas, atuaram de início o defesa Hélder Lopes, o médio André Simões (substituído aos 80 minutos) e o avançado Nélson Oliveira, com o defesa Paulinho, ex-Desportivo de Chaves, a entrar em campo aos 62'.

Pelo Olympiacos, que juntou a Taça ao campeonato, atuaram o médio Cafú e o defesa Rúben Semedo, ambos lançados em jogo já na segunda parte.