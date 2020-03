Pedrinho viaja esta sexta-feira para Lisboa para assinar pelo Benfica

"Devido à negociação em curso entre Sport Club Corinthians Paulista e SL Benfica, o médio Pedrinho ficará de fora da lista de convocados para o jogo diante do Novorizontino, válido para a nona jornada do campeonato paulista, neste sábado", refere o clube corintiano no seu site oficial.

Pedrinho, de 21 anos, vinha sendo associado ao Benfica nos últimos meses, sendo que tanto o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, como o agente do jogador, Will Dantas, já tinham assumido que havia negociações em curso com as águias.

Segundo o UOL Esporte , o médio ofensivo viaja esta sexta-feira para Lisboa para realizar exames médicos e assinar pelo Benfica. Segundo o portal brasileiro, a transferência deverá ficar fechada por 20 milhões de euros. O jogador, que em dezembro termina contrato com o timão, deverá receber 1,5 milhões de euros por temporada.

Pedrinho deverá depois voltar ao Brasil para continuar a jogar pelo Corinthians por mais alguns meses antes de ser integrado no plantel benfiquista no arranque da próxima época.

O médio ofensivo foi esta sexta-feira convocado para a seleção olímpica do Brasil, que vai preparar a participação nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Pedrinho está desde 2017 no plantel principal do Corinthians, levando 141 jogos e 42 golos marcados.