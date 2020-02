Pedrinho já fala do Benfica: "Pode ser uma boa aposta para jogar na Europa"

O avançado brasileiro Pedrinho falou pela primeira vez sobre a sua possível transferência para o Benfica, na próxima época. O jogador do Corinthians, que se encontra ao serviço da seleção brasileira de sub-23 no Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, admitiu não saber se o negócio está fechado, mas mostrou-se entusiasmado com a possibilidade de se mudar para Lisboa: "É uma equipa muito grande, a adaptação acaba por ser mais fácil a Portugal. É um clube que tem grandes jogadores, está na frente do campeonato e pode ser campeão nacional", assumiu.

"Acho que pode ser uma boa aposta para jogar na Europa e dar o meu melhor", acrescentou o avançado de 21 anos, citado pelo Globoesporte. Ainda assim, Pedrinho diz que vai continuar focado no Corinthians quando terminar o torneio pré-olímpico: "Quero aproveitar o maior tempo possível no Corinthians e dar o meu máximo", garantiu, após o empate da seleção brasileira com a Colômbia, admitindo que não gostava de deixar o clube de São Paulo sem uma despedida.

Na última semana, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, esteve em Portugal a negociar a venda de Pedrinho ao Benfica e a contratação do colombiano Yony González, por empréstimo dos encarnados. Neste momento, o Benfica tem acordado com o Corinthians uma verba a rondar os 20 milhões de euros. Além disso, Pedrinho deverá receber qualquer coisa como 1,2 milhões de euros por época.