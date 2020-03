Pedrinho já está em Lisboa: "É um sonho de criança estar aqui"

O extremo brasileiro Pedrinho chegou este domingo a Lisboa para fazer testes médicos e assinar contrato com o Benfica válido por cinco temporadas. O internacional sub-23 canarinho, de 21 anos, chega do Corinthians e é o primeiro reforço dos encarnados para a próxima época.

"Estou muito feliz, agradeço a Deus e ao Benfica pela oportunidade", começou por dizer o futebolista que vai custar 20 milhões de euros. "O Benfica tem uma história grandiosa e teve sempre grandes jogadores. Venho para desfrutar do meu futebol e mostrar o meu talento", acrescentou Pedrinho. "Trata-se de um clube que venceu duas Champions, tem muitos adeptos e uma grande equipa. Estou muito feliz, é um sonho de criança estar numa grande equipa da Europa e vou dar o meu melhor", sublinhou.

O jogador revelou ainda não saber se irá já ficar a trabalhar no Seixal para iniciar a sua adaptação ou se vai regressar ao Corinthians, voltando só no início da próxima temporada. "Vou ter uma reunião com o presidente e veremos o que será melhor para mim e para o clube", disse, acrescentando que o sportinguista Wendel, seu companheiro na seleção olímpica do Brasil, lhe deu "ótimas informações sobre Portugal".

Pedrinho diz ser um jogador "rápido, inteligente e com ótima visão de jogo", mostrando já ter informações sobre o seu novo treinador Bruno Lage, que considera ser "inteligente, muito boque dá bastantes oportunidades e gosta de ter jogadores de alto nível para poder competir".