Pedrinho assinou pelo Benfica, regressou ao Brasil e foi colocado em quarentena

Pedrinho, médio brasileiro que esta semana assinou um contrato válido por cinco épocas com o Benfica e que regressou ao Brasil, foi colocado em quarentena e por isso não será opção no jogo deste domingo entre o Corinthians e o Ituano, do campeonato paulista.

O jogador brasileiro, que só pode representar o Benfica na próxima época, vai manter-se no Corinthians até junho. Mas para já terá de cumprir um período de quarentena até quarta-feira, seguindo assim as orientações do Ministério da Saúde sobre viajantes internacionais - qualquer pessoa que fez uma viagem internacional e regresse ao país é obrigada a ficar sete dias em casa.

Pedrinho foi oficializado reforço do Benfica para a próxima época na quinta-feira - assinou um contrato até 2025 e a ficou com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

"É um passo muito importante, sinto-me realizado em estar neste grande clube e poder mostrar o meu futebol. Só tenho de agradecer a Deus e ao presidente pela oportunidade", disse Pedrinho à BTV, deliciado com as condições que encontrou: "Já esperava que seria um grande estádio e um grande centro de treinos. Superou as minhas expectativas. O Estádio da Luz é maravilhoso. Atrai muito adeptos, é sempre casa cheia. Quero desfrutar de tudo isso para ajudar o Benfica da melhor forma possível."