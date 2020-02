Paulo Sérgio é o novo treinador do Portimonense

Mais uma chicotada. Folha anuncia saída do Portimonense após derrota pesada com o último

Paulo Sérgio é o novo técnico do Portimonense, sucedendo a António Folha, que abandonou o clube em janeiro, após a 17.ª jornada da I Liga de futebol, anunciou hoje o emblema algarvio.

De acordo com uma nota publicada na sua página oficial da rede social Facebook, o Portimonense vai apresentar Paulo Sérgio ainda hoje, às 18:30, na sala de imprensa do Portimão Estádio.

Paulo Sérgio, de 51 anos, regressa a Portugal, depois de ter treinado os sauditas do Al Taawon, os iranianos do Sanaf Naft e o Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.

A última equipa lusa que treinou foi a Académica, em 2014/15, após passagens por APOEL, Cluj e Hearts e de ter orientado Sporting, Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira, Beira-Mar, Santa Clara e Olhanense.

Folha, que cumpria a sua segunda temporada no clube, deixou o Portimonense em 18 de janeiro, após uma derrota por 3-0 no terreno do Desportivo das Aves. Nas últimas três jornadas, Bruno Lopes esteve interinamente no comando da equipa.

Após 20 jornadas, o Portimonense ocupa o 17.º e é penúltimo lugar da I Liga, com 14 pontos, menos dois do que o Paços de Ferreira, primeira equipa acima da zona de despromoção.