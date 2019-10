Paulo Fonseca está suspenso por dois jogos

O treinador português Paulo Fonseca foi suspenso por dois jogos por ter sido expulso no final do jogo que a sua AS Roma empatou (1-1) em casa com o Cagliari, da 7.ª jornada da Série A italiana.

Em causa, segundo o mapa de castigos está a "forma agressiva" como se dirigiu ao árbitro Davide Massa, depois de nos instantes finais da partida ter sido invalidado um golo a Kalinic, depois do recurso ao VAR. Além de não poder sentar-se no banco de suplentes nos dois próximos jogos do campeonato com a Sampdoria e o AC Milan, o técnico terá ainda de pagar uma multa de 10 mil euros.

Na conferência de imprensa após o jogo, Paulo Fonseca explicou a sua reação e admitiu os excessos: "Não quero falar muito sobre o árbitro. Não gostei da forma como ele conduziu o jogo, mas nada tenho a dizer. Não vale a pena. Não foi a primeira vez que senti raiva na minha carreira. Embora nunca tenha desrespeitado o árbitro, reconheço que exagerei e a expulsão é merecida."

A Roma é quinta classificada da Série A com 12 pontos, menos sete que a líder Juventus, tendo frente ao Cagliari averbado o terceiro empate no campeonato.