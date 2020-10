Paulinho renova pelo Sp. Braga e lança a candidatura à seleção

O ponta-de-lança Paulinho renovou esta segunda-feira contrato com o Sporting de Braga até 2025. Isto depois de um mercado de verão onde foi muito cobiçado pelo Sporting.

Em declarações aos meios de comunicação dos bracarenses, assumiu a vontade de "ganhar mais títulos" pelo clube. "Desde que cá cheguei disse que gostava de ganhar títulos pelo Sporting de Braga, já ganhei um [Taça da Liga, na época passada], mas acredito que podemos ganhar mais", disse, lançando de imediato o seu próximo objetivo: "Acredito que também posso representar a seleção nacional enquanto jogador do Braga."

O prolongamento do contrato por mais duas temporadas é "uma recompensa e reconhecimento" por tudo o que Paulinho tem feito no Sp. Braga. "A ligação e união entre mim e o clube é muito forte e esta renovação acaba por dizer isso mesmo. O Sporting de Braga foi o primeiro clube que me fez sentir jogador. As condições aqui são incríveis, cada ano que passa o clube cresce a nível nacional e europeu", notou.

O jogador disse ter trabalhado muito e abdicado de muita coisa para chegar ao nível atual, mas destacou a ajuda dos colegas de equipa. "Tive a felicidade de encontrar grupos de trabalho incríveis, desde jogadores a staff, que me ajudaram e apoiaram, e sem eles isto não seria possível. O futebol é um jogo coletivo e quanto melhores forem os colegas ao nosso lado, melhores nós vamos ser", sustentou.

A iniciar a quarta temporada no Sporting de Braga, Paulinho, de 27 anos, já soma 53 golos em 132 jogos, tendo sido o seu melhor marcador na última época, com 25 remates certeiros.

Formado no Santa Maria, clube de Barcelos, no qual se estreou na equipa principal em 2010-11, o avançado ingressou no Trofense em 2012-13, seguindo na época seguinte para o Gil Vicente, de onde saiu em 2017-18 para o Sporting de Braga.