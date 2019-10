Paul Gascoigne está a ser julgado por agressão sexual. O julgamento do ex-jogador inglês já começou num tribunal de Middlesbrough, que informou que Gazza é acusado de um ataque sexual num comboio a 20 de agosto de 2018. No julgamento, o antigo jogador negou as acusações.

Segundo o The Guardian, o antigo jogador é acusado de, enquanto estava bêbado, tentar beijar uma mulher depois de persegui-la no comboio. A vítima estava sozinha quando Gascoigne começou a falar com ela. "No meio do caminho, ele começou a conversar comigo sem educação. Tentei fazer que não o ouvia", disse a vítima ao tribunal, segundo o The Guardian, adiantando que não reconheceu o ex-jogador. "Ele tentou se sentar em cima da minha perna e depois tentou-me beijar. Virei o rosto e ele pegou e me beijou. Aí eu o tirei de cima de mim", diz a vítima descrevendo um cenário que envolvia bebidas e comida no chão

Paul Gascoigne foi um dos futebolistas ingleses mais importantes da década de 1990. Somou 57 internacionalizações e passou por clubes como Newcastle, Tottenham e Lazio, mas desde que deixou os relvados, em 2004, que tem sido notícia apenas pelos problemas com o álcool.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há quatro anos, por exemplo, Gazza esteve envolvido numa luta num hotel e meses depois foi conduzido ao hospital depois de desmaiar à porta de casa com uma garrafa de vodka na mão. Já em 2016, foi apanhado nu no meio da rua e voltou a envolver-se em confrontos num hotel.