Patrícia Mamona na final do triplo salto

A portuguesa Patrícia Mamona garantiu esta quinta-feira o apuramento para a final do triplo salto ao fazer a marca de 14.21 metros, a décima melhor marca da qualificação dos Campeonatos do Mundo de Atletismo, que decorrem em Doha, no Qatar.

A atleta do Sporting conseguiu essa marca logo no primeiro dos três saltos que realizou, não conseguindo no entanto superar os 14.30m, que era a marca mínima para a qualificação automática, algo apenas cinco saltadoras superaram.

Quanto às outras portuguesas, Susana Costa (13.77m) e Evelise Veiga (13.89m) ficaram afastadas da final, que se realiza no próximo sábado.