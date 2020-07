Paços de Ferreira vira resultado e vence em Setúbal (veja os golos)

O Paços de Ferreira venceu este sábado, por 3-2, o Vitória de Setúbal, no Estádio do Bonfim, em jogo da 30.ª jornada da I Liga.

Os sadinos entraram em campo com Meyong Zé no comando técnico sadino, após a saída do espanhol Julio Velázquez esta semana, tendo chegado ao intervalo a vencer por 2-0 graças aos golos de Rodrigo Mathiola (27') e Bruno Pirri (45'+5,).

No entanto, os pacenses tiveram uma segunda parte em grande estilo e começaram a dar a volta ao resultado na segunda parte através de Douglas Tanque (46'), Maracás (61') e Denilson Júnior (71').

O Paços de Ferreira subiu ao 12.º lugar provisório, com 34 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal, que não vence há 12 jogos consecutivos no campeonato, mantém-se na 16.ª e antepenúltima posição, a primeira acima da zona de despromoção, com 30 pontos.