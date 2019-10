"Os astros do futebol estavam connosco." A noite em que o Famalicão ganhou nas Antas

O surpreendente líder Famalicão visita este domingo (17.30, SportTV1) o FC Porto no Estádio do Dragão, palco que nunca pisou. Porém, jogou uma vez no Campo da Constituição e por oito vezes nas Antas, de onde saiu a 7 de março de 1993 com uma vitória sobre os dragões comandados por Carlos Alberto Silva e que contava com uma dupla mortífera no ataque composta por Kostadinov e Domingos. Este foi, aliás, o único triunfo dos famalicenses em casa do FC Porto.

José Romão era o treinador dos famalicenses e, ao DN, recorda esse triunfo histórico construído com um golo do central Vieira aos 64 minutos. "Guardo várias recordações desse jogo. Foi uma vitória heroica. Foi uma vitória da coragem e do sacrifício. O FC Porto tinha uma grande equipa, como sempre, e jogar no Estádio das Antas era sempre muito difícil. Tivemos uma noite inspirada e o nosso guarda-redes, o Tó Ferreira, teve uma performance muito alta. Marcámos um golo num pontapé de canto, numa jogada estratégica, com um desvio de Barnjak ao primeiro poste e de Vieira ao segundo. Foi uma segunda parte de grande sacrifício e de grande vontade, só assim se pode ganhar às grandes equipas. Jogámos bem, com boa organização e o contra-ataque como método de jogo ofensivo. Foi uma noite histórica, em que se conjugaram todos os fatores", lembrou o treinador de 65 anos.

Já lá vai mais de um quarto de século, mas ganhar nas Antas nessa altura era uma missão quase impossível. O FC Porto não só liderava o campeonato como estava a recuperar a hegemonia do futebol português, numa década que ficou marcada pela conquista do penta. O ambiente do estádio portista era hostil para os adversários... mas não só. No final desse encontro, a equipa de reportagem da RTP foi agredida em direto, em pleno relvado, por vários adeptos, ente os quais Vítor Catão, que em março deste ano também protagonizou uma cena de violência com o empresário César Boaventura.

"Meio por cento de favoritismo"

Apesar do ambiente desfavorável e do poderio do adversário, o Famalicão entrou em campo a pensar na vitória. "Claro que sim. Tínhamos de ter sempre respeito pelo adversário, estarmos assentes nas nossas ideias e, se tivéssemos só meio por cento de favoritismo, tínhamo-nos de lutar por ele. Ninguém dava nada por nós, mas agarramo-nos sempre à possibilidade de vencer. Só a jogar para vencer é que é possível estar ao mais alto nível. As minhas equipas não partem para nenhum jogo a pensar que o empate é bom, acreditamos sempre que é possível vencer. Foi por isso que nós também vencemos o Benfica em Famalicão nessa época", contou o técnico bejense, que não exerce desde que deixou os marroquinos do FAR Rabat em abril de 2016.

Além de ter ganhado nas Antas, a formação orientada por José Romão manteve a baliza inviolada, apesar de no outro lado estarem Kostadinov e Domingos, embora o avançado português só tenha entrado em campo à passagem da hora de jogo, poucos minutos antes de Vieira ter colocado os famalicenses em vantagem. "O Domingos substituiu o Toni na segunda parte, mas não eram só eles os dois. O FC Porto tinha uma panóplia de jogadores... Meu Deus! Um guarda-redes seguríssimo, o Vítor Baía; uma dupla de centrais de excelência, Aloísio e Fernando Couto; os laterais era João Pinto na direita e Vlk na esquerda; um médio de cobertura que era o Paulinho Santos; e o Timofte também jogou. O FC Porto era uma equipa de sonho e nós tivemos de construir o nosso sonho", recordou o treinador. Semedo, Tozé e Jorge Couto foram os outros jogadores utilizados pelos azuis e brancos nesse encontro.

"Foi uma vitória muito saborosa e muito sofrida numa noite em que os astros do futebol estavam connosco. Mas não caiu apenas do céu, fizemos por isso. Depois de termos ficado em vantagem, defendemo-la. A equipa soube organizar-se, baixou ainda mais as linhas, fechou os espaços e utilizou a sua arma de jogo ofensivo, o contra-ataque", acrescentou o veterano técnico, cuja equipa de 1992-93 não festejou efusivamente o feito. "Depois do jogo a equipa regressou serenamente a casa e continuou a fazer o seu campeonato. Foi mais uma vitória e nesse caso foi frente a uma das equipas mais importantes do futebol português", contou.

Página do DN alusiva ao jogo

Após essa partida, o FC Porto retomou a caminhada para o bicampeonato, naquele que foi o 13.º título da sua história. Já o Famalicão, apesar da vitória nas Antas e na receção ao Benfica, só garantiu a permanência nas últimas jornadas, tendo concluído a temporada na 14.ª posição, a dois pontos da zona de despromoção.

"Fator surpresa deixou de existir"

José Romão desdobra-se em elogios ao "arranque de temporada único e muito especial" do líder Famalicão, que considera estar "com uma dinâmica de vitória". Porém, crê que o ímpeto dos famalicenses poderá conhecer um travão a breve prazo. "A equipa e os jogadores estão a crescer e cada vez mais é preciso terem consciência de que uma prova como a nossa I Liga é muito difícil e a meta ainda se encontra muito distante", avisa o técnico alentejano.

"Não sei até onde o Famalicão pode chegar, mas deverá ter objetivos bem definidos e lutar por eles. Só quem lá está sabe até onde poderá chegar. As dificuldades vão ser maiores porque o fator surpresa deixou de existir e as equipas estudam-se cada vez mais. Esperemos que o Famalicão continue a fazer a época que está a fazer, porque é gratificante olhar para a equipa. É um clube especial, com uma massa associativa muito presente, que acompanha a equipa e dá força e chama aos valores individuais da equipa e ao coletivo. É um clube com uma saúde positiva interessante", rematou o veterano treinador, que na I Liga orientou Vizela (1984-85), Penafiel (1987-88 e 1988-89), Desp. Chaves (1989-90, 1990-91, 1991-92 e 1995-96 a 1997-98), Vitória de Setúbal (1990-91), Famalicão (1992-93), Belenenses (1993-94 e 1994-95), Académica (1997-98) e Alverca (1998-99 e 1999-00).