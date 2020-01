Open da Austrália: Federer sobrevive e encontra Djokovic nas meias-finais

O tenista suíço Roger Federer sobreviveu nesta terça-feira a uma longa batalha com Tennys Sandgren para aceder às meias-finais do Open da Austrália, primeiro major da temporada, e defrontar o sérvio Novak Djokovic, que bateu Milos Raonic.

Num encontro disputado em cinco sets, o helvético, atualmente no terceiro posto do 'ranking' ATP, salvou sete pontos de encontro (match points) na quarta partida para superar o norte-americano (100.º ATP), pelos parciais de 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10-8) e 6-3, em três horas e 31 minutos.

Depois de entrar bem no encontro dos quartos-de-final, Roger Federer, seis vezes campeão do 'major' dos Antípodas, sofreu uma quebra física e chegou a pedir assistência médica no terceiro 'set', antes de conseguir o apuramento para as meias-finais de um torneio do 'Grand Slam' pela 46.ª vez na carreira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Às vezes é preciso ter sorte. Só esperava que ele não fizesse nenhum 'winner', se falhasse um ou dois [match points], quem sabe o que poderia acontecer? Penso que hoje tive uma sorte inacreditável. Conforme o encontro ia decorrendo, comecei a sentir-me melhor e apenas tentei jogar. Acredito em milagres. Podia chover?", confessou Federer, de 38 anos, dizendo ter sentido um problema na virilha.

Consumado o triunfo, o tenista suíço e detentor de 20 títulos do 'Grand Slam' vai defrontar Novak Djokovic, que eliminou nesta terça-feira o canadiano Milos Raonic, pelos parciais de 6-4, 6-3 e 7-6 (7-1), num embate que durou duas horas e 49 minutos.

Na competição feminina, a número um mundial, Ashleigh Barty, e a norte-americana Sofia Kenin (15.ª WTA) garantiram a estreia nas meias-finais em Melbourne Park.

Enquanto a jovem Kenin, de 21 anos, superou a tunisina Ons Jabeur, por duplo 6-4, em uma hora e 32 minutos, a australiana Barty enfrentou maiores dificuldades para eliminar Petra Kvitova, vice-campeã do Open da Austrália há um ano.

Ashleigh Barty, campeã de Roland Garros em 2019, precisou de uma hora e 44 minutos para derrotar a checa e número oito mundial, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-2, e marcar encontro na próxima fase da prova com Sofia Kenin, que vai disputar pela primeira vez na carreira umas meias-finais de um torneio do 'Grand Slam'.