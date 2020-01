"Ontem passeava ao lado das vacas, hoje estou ao lado dos melhores do mundo"

Quique Setién foi esta terça-feira apresentado como novo treinador do Barcelona, rendendo no cargo Ernesto Valverde, que não resistiu à derrota com o Atlético de Madrid nas meias-finais da Supertaça de Espanha.

Na cerimónia realizada no Camp Nou, o técnico de 61 anos, que estava desempregado depois de ter deixado o Betis no final da época passada, agradeceu "a oportunidade" que lhe foi dada e deixou escapar uma tirada que marcou a apresentação: "Ontem estava a passear ao lado das vacas na minha terra e hoje estou aqui ao lado dos melhores jogadores do mundo... isto é o máximo!"

"Nem nos meus melhores sonhos tinha idealizado isto. Sou uma pessoa muito emotiva e enfrento este desafio com uma vontade de querer transmitir aos jogadores confiança e vontade de vencer", disse, garantindo que irá "falar com Ernesto Valverde", que considera ser "uma pessoa que sempre foi muito correta". Valorizo o seu trabalho, a sua forma de ser e os seus princípios", frisou, explicando o que pretende nessa conversa com o seu antecessor: "Vou falar com ele porque há muitas coisas do seu trabalho que nos serão úteis. Quero agradecer-lhe porque a realidade é que me deixa uma equipa que vai em primeiro lugar no campeonato e temos de agradecer-lhe o trabalho que fez."

Quique Setién assumiu ainda que tem "uma forma de viver há muito tempo" e que não abdica daquilo que defende: "Ouço toda a gente, mas tenho as minhas ideias, a minha forma de jogar, e se tiver de morrer com elas, faço-o. Vamos tentar tirar o melhor rendimento dos jogadores."