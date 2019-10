Oficial: Stefano Pioli novo treinador do AC Milan

AC Milan despede treinador. Adeptos revoltados com o substituto

Stefano Pioli, de 53 anos, substitui no cargo Marco Giampaolo, demitido na terça-feira, na sequência dos maus resultados, que colocam o clube no 13.º posto da Liga italiana, com nove pontos, apenas três pontos acima dos lugares da despromoção.

Antigo futebolista, Pioli iniciou a sua carreira de treinador em 1999, e teve a sua primeira experiência no Parma, em 2006.

O técnico passou depois por clubes como o Chievo Verona, Palermo, Bolonha, Lazio e Inter Milão, antes de se mudar para a Fiorentina, equipa que treinou nas temporadas 2017/18 e 2018/19.

Stefano Pioli vai ser o sétimo treinador desde que Massimiliano Allegri deixou o clube em janeiro de 2014, depois de Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Montella, Gattuso e Giampaolo. Apenas Montella ganhou um troféu, a Supertaça de Itália em 2017, e teve um registo de vitórias superior a 50 por cento.

A escolha de Pioli, porém, está a gerar uma enorme onda de contestação entre os adeptos do Milan, que nas redes sociais criaram o movimento #PioliOut (PioliFora). E tudo porque este técnico sempre disse que era um adepto fervoroso do grande rival da cidade, o Inter. Os antigos jogadores Paolo Maldini e Boban, atuais responsáveis pelo futebol rossoneri, estão a ser os principais alvos da contestação dos adeptos, que não toleram a decisão de contratar Pioli.