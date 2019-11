Rúben Dias renova pelo Benfica até 2024 com cláusula de 100 milhões

Bruno Lage: "Ontem o Rúben Dias era o pior do mundo e hoje o Ferro é o melhor do mundo"

Rúben Dias renovou pelo Benfica, anunciaram esta sexta-feira os encarnados através da BTV.

Com contrato até junho de 2023 depois da renovação assinada em agosto do ano passado, o central internacional português de 22 anos vê agora as condições salariais serem melhoradas e prolonga o vínculo por mais um ano, além de ter aumentado a cláusula de rescisão, que passa dos 60 para os 100 milhões de euros.

Ligado ao emblema da Luz desde 2008, o defesa estreou-se pela equipa principal a 16 de setembro de 2017, numa derrota da equipa então orientada por Rui Vitória no Bessa (1-2). O jovem jogador roubou a titularidade a Luisão, assumiu-se como indiscutível no onze benfiquista e no final dessa época viu premiado o seu desempenho ao ser convocado para o Campeonato do Mundo da Rússia. Entretanto, Rúben Dias também se assumiu como um dos imprescindíveis para Fernando Santos na seleção nacional, formando habitual dupla com Pepe no eixo defensivo.

À data da renovação, o defesa leva 103 jogos e dez golos pela equipa principal do Benfica e 17 internacionalizações pela equipa das quinas.