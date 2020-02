Oficial: Rolando é reforço do Sp. Braga até 2022

Rolando, de 34 anos, internacional português que estava sem clube desde que deixou o Marselha no verão de 2019, foi confirmado nesta quinta-feira oficialmente como reforço do Sp. Braga até 2022.

O defesa central cabo-verdiano chegou ao clube minhoto a custo zero (só facto de estar sem clube é que permitiu que fosse inscrito fora do período de transferências). Rolando chegou a ser uma hipótese no início da época para os bracarenses, mas a transferência ficou sem efeito devido a divergências financeiras. Depois de sete anos fora de Portugal, Rolando volta a representar uma equipa portuguesa - o último clube que representou no nosso país foi o FC Porto em 2013.

Rolando nasceu em Cabo Verde, estreou-se ao serviço do Belenenses, onde foi colega do atual treinador do clube minhoto (Rúben Amorim). Representou o FC Porto durante quatro épocas - foi quatro vezes campeão nacional e ganhou três Taças de Portugal. Ainda nos dragões, foi emprestado ao Inter Milão, Nápoles e Anderlecht, mas acabou por permanecer em França ao serviço do Marselha, desde de 2015. Ao serviço da seleção portuguesa, o jogador internacional soma 21 jogos.