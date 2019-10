Oficial: José Gomes deixa Reading

"O Reading Football Club pode anunciar que José Gomes deixou o cargo de treinador principal da equipa. Após apenas duas vitórias nos 11 primeiros jogos do campeonato em 2019/20, o proprietário Yongge Dai tomou a difícil decisão de se separar de Gomes e fazer uma mudança na equipa principal", pode ler-se no sítio oficial dos royals na Internet.

O antigo treinador de Rio Ave ingressou no Reading no final de dezembro de 2018 e conseguiu garantir a manutenção no Championship, deixando o clube inglês no 22.º e antepenúltimo posto, com oito pontos, após 11 jornadas.