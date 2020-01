Benfica anuncia Elías Pereyra e Yony González é o próximo

Raúl de Tomás no Espanyol por 20 milhões e mais bónus

Já chegou o certificado internacional. Weigl pode estrear-se com o Desp. Aves

O futebolista argentino Elías Pereyra, de 20 anos, assinou esta quarta-feira contrato com o Benfica, com o clube da Luz a informar que o defesa esquerdo chega por empréstimo do San Lorenzo.

"Elías Pereyra chega por empréstimo (com opção de compra no final da presente época desportiva), proveniente do San Lorenzo de Almagro, onde fez o percurso de formação", refere o Benfica na sua página oficial na Internet.

Os encarnados assinalam ainda que Pereira, que se estreou aos 19 anos na primeira divisão argentina, é internacional jovem pela Argentina e foi vice-campeão sul-americano, na competição disputada no último ano, no Chile.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O lateral deverá ser integrado na equipa B, à semelhança do que aconteceu com o defesa-central Felipe Morato, que chegou em setembro de 2019, proveniente do São Paulo.

Quem também já está em Lisboa para se vincular ao Benfica é o extremo colombiano Yoni González, de 25 anos, que terminou no final do ano o contrato que o ligava ao Fluminense, clube onde em 2019 marcou 17 golos em 62 jogos.

O jogador publicou na rede social Instagram uma foto com o seu pai à partida da Colômbia rumo a Portugal. O avançado vai agora fazer exames médicos e assinar contrato, mas não é certo que venha a fazer parte do plantel dos encarnados, às ordens de Bruno Lage, pelo que o mais provável é ser emprestado a outro emblema até final da época.