Oficial: Custódio Castro é o novo treinador do Sp. Braga

O Sporting de Braga confirmou esta quinta-feira Custódio Castro como novo treinador, sucedendo a Rúben Amorim, que se transferiu para o Sporting por 10 milhões de euros. No entanto, os minhotos não revelam a duração do contrato do antigo futebolista.

Custódio Castro, de 36 anos, orientava até agora os juvenis bracarenses onde tinha como adjuntos Hugo Freitas e Paulo Jorge, que também transitam para a equipa principal. A equipa técnica continuará a ter Micael Sequeira, Jorge Vital e Orlando Silva, que trabalhavam com a anterior equipa técnica.

Custódio começou a carreira de treinador no Sporting de Braga, em 2017. Começou por ser treinador adjunto da equipa B e esta época assumiu o comando dos sub-17, que "conduziu até à fase final com uma série de sete vitórias consecutivas", diz o clube minhoto numa nota publicada no seu siteoficial.

Custódio já orienta o treino desta quinta-feira e será apresentado em conferência de imprensa às 12.30 horas.