Oficial: Caio Lucas emprestado ao Al Sharjah

O Benfica anunciou esta quinta-feira o empréstimo do brasileiro Caio Lucas ao Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.

O acordo de cedência do extremo de 25 anos é válido por um ano e meio, ficando o clube árabe com opção de compra do seu passe, cujo montante não foi revelado mas deverá rondar os 10 milhões de euros.

Caio Lucas chegou à Luz no início desta época depois de ter terminado o contrato com o Al Ain, também dos Emirados Árabes Unidos. No entanto, o jogador formado no São Paulo nunca conseguiu impor-se na equipa orientada por Bruno Lage, tendo apenas sido utilizado em onze jogos (três como titular) nos quais fez um golo, na vitória frente ao Famalicão para a 14.ª jornada da I Liga.

Esta é a quarta saída do plantel do Benfica neste mercado de inverno, depois de Germán Conti (Atlas Gudalajara), Raúl de Tomás (Espanyol) e Gedson Fernandes (Tottenham). Há ainda mais jogadores que podem abandonar o clube, obedecendo à ideia de Bruno Lage pretender um plantel curto, e nesse contexto Fejsa poderá ser o próximo, com os espanhóis do Alavés a serem uma forte possibilidade.