"Obrigada, Nação". Jorge Jesus despede-se do Flamengo com vídeo emocionado

Depois de dias de especulação sobre a saída do treinador Jorge Jesus do clube brasileiro Flamengo e da confirmação, esta sexta-feira, por parte do Sport Lisboa e Benfica sobre o regresso do português para treinar a equipa encarnada, os agradecimentos. Jorge Jesus recorreu à sua conta de Instagram, no início deste sábado, para deixar uma mensagem de agradecimento ao clube que ajudou a ganhar seis títulos. "Obrigada, Nação", começou por escrever.

Nas palavras, não escondeu a sensação de saudade dos tempos gloriosos de taças na mão. "Foram 13 meses de uma união perfeita, tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis". Mas, adianta, "chegou a hora de voltar a Portugal", marcando, assim, o "fim de um ciclo".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador, que irá custar aos cofres do Benfica três milhões líquidos por ano, confirma a sua saída, depois de se ter reunido "com a diretoria do Flamengo" e decidir "que era o momento de encerrar relação". "Sem mágoas, ressentimentos", adianta. "Um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos, de emoções que carregarei para toda vida".

Jorge Jesus mostra que vai continuar a torcer pelo sucesso do Flamengo. "Tenho a certeza", escreve, que "seguirá sua trajetória vitoriosa porque conta com elenco e estrutura à altura de sua grandeza". "Ao clube, sua diretoria e seus funcionários, a esse grupo fantástico de jogadores, à Nação Rubro-negra, minha eterna gratidão, vocês permanecerão para sempre em meu coração", remata.

Na sexta-feira à noite, o agora antigo clube do treinador deixou também uma mensagem de agradecimento ao percurso de Jorge Jesus. "Dirigiu nosso time de futebol profissional, o Flamengo teve uma performance espetacular, conquistando a Copa Libertadores (2019), o Campeonato Brasileiro (2019), a Supercopa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2020), a Taça Guanabara (2020) e, na última quarta-feira (15), o Campeonato Carioca (2020)", lembra, em comunicado.

"Em nome de toda a diretoria e dos 42 milhões de rubro-negros que formam a Maior Torcida do Mundo", escrevem, "o nosso maior agradecimento a ele e toda sua comissão técnica por tudo o que foi feito e o nosso desejo que continuem mantendo o enorme sucesso como tiveram conosco".