O vídeo arrepiante da longa espera de 30 anos do adepto do Liverpool pelo título inglês

As imagens dos festejos do título pelo qual o Liverpool esperava há 30 anos

O portal desportivo Bleacher Report decidiu assinalar o fim do jejum de 30 anos do Liverpool sem conquistar o título inglês com um vídeo que, sem utilizar palavras, conta a história de um adepto que esperou três décadas para comemorar.

Em pouco mais de um minuto, uma narrativa cronológica mostra um adepto que ainda jovem ia há 30 anos a Anfield de mão dada com o pai e que continuou a ir ao estádio à espera do título após a morte do progenitor e o nascimento da filha, com a qual festejou finalmente esta quinta-feira.

O Liverpool, recorde-se, garantiu esta quinta-feira a conquista do título inglês, beneficiando da derrota do segundo classificado da Premier League e até então bicampeão Manchester City diante do Chelsea.