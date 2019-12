O que o Benfica precisa para ser cabeça-de-série na Liga Europa

O Benfica garantiu nesta terça-feira um lugar na Liga Europa e será uma das equipas presentes nos sorteio dos 16 avos de final da prova que se realiza já na segunda-feira. Os encarnados, contudo, ainda não sabem se serão cabeças-de-série, estatuto que lhes permitiria evitar algumas equipas de maior valor.

Para ficar no pote dos cabeças-de-série, o Benfica precisa de ser um dos quatro melhores terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões. Se o sorteio se realizasse hoje, as águias estariam nessa posição, mas como nesta quarta-feira se realizam os últimos jogos da Champions, esse lugar ainda não está assegurado.

Ou seja, o Benfica terá de torcer hoje por alguns resultados favoráveis de forma a terminar no lote dos quatro melhores terceiros classificados da fase de grupos da Champions. Mais concretamente torcer pelo empate ou pela derrota do Bayer Leverkusen, em casa, diante da Juventus de Cristiano Ronaldo. E ainda que o Dínamo de Zagreb não ganhe na receção ao Manchester City de Bernardo Silva e João Cancelo

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Participam no sorteio da Liga Europa os 12 vencedores dos grupos e os 12 segundos classificados, além das oito equipas que transitam da Champions após terem terminado no terceiro lugar dos seus agrupamentos. Nos 16 avos-de-final, o Benfica não poderá cruzar-se com equipas portuguesas (uma das restrições do sorteio). Sporting e Sp. Braga já estão apurados, falta saber o FC Porto.



Cabeças-de-série

Celtic

Espanhol

Sevilha

Não cabeças-de-série

APOEL

Estatuto por definir

Ajax*

AZ Alkmaar

Basileia

Benfica*

Braga

Gent

Inter Milão*

LASK

Manchester United

Salzburgo*

Sporting

Wolfsburgo

Wolverhampton

*transitou da Champions League

Como foram determinados os cabeças-de-série?

Os clubes são divididos em dois potes, com os 12 vencedores dos grupos e as quatro equipas melhores equipas do ranking da UEFA Champions League a serem cabeças-de-série.

Como funciona o sorteio?

Os cabeças-de-série jogam a segunda mão em casa. Nenhuma equipa pode defrontar outra que tenha pertencido ao mesmo grupo da UEFA Europa League ou seja do mesmo país. Outras restrições serão confirmadas antes do sorteio.

Quando são os jogos?

As primeiras mãos estão agendadas para quinta-feira, dia 20 de fevereiro, com os segundos confrontos a 27 de fevereiro. A hora de início está dividida em 17h55 e 20h00, tal como aconteceu na fase de grupos. O sorteio dos oitavos-de-final realiza-se a 28 de fevereiro.