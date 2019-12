O Natal triste de Mourinho. "O meu cão morreu. Era da família"

Boxing Day abre com reviravolta do Tottenham de Mourinho

Numa entrevista rápida nesta quinta-feira antes do jogo da jornada do Boxing Day diante do Brighton, José Mourinho confessou que este Natal foi triste para toda a sua família. A razão foi a morte da sua cadela Leya, de raça yorkshire terrier.

"O meu cão morreu. Era da família", referiu emocionado Mourinho, recebendo as condolências dos repórteres da televisão Amazon Prime TV.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever



Em 2007, José Mourinho chegou a ser detido pela polícia devido a uma discussão com a polícia por causa da sua cadela, pois as autoridades queriam colocar Leya de quarentena alegadamente por não ter as vacinas em dia.