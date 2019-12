Bruno Fernandes não confirma nem desmente o interesse do Benfica

Bruno Fernandes eleito atleta do ano na Gala Honoris Sporting

Bruno Fernandes, médio do Sporting, concedeu uma entrevista ao jornal Record onde aborda vários temas, sobretudo os acontecimentos pós ataque à Academia de Alcochete, onde chegou a ser um dos jogadores que rescindiu contrato e depois aceitou voltar.

Nessa altura falou-se muito do interesse do Benfica, numa altura em que o médio tinha rescindido. E nesta entrevista, Bruno Fernandes mesmo sem o confirmar, dá a entender que foi alvo da cobiça do clube da Luz.

"Normalmente, quando um clube rejeita um jogador, o jogador não gosta de que se fale. Quando é o contrário, também prefiro não falar. Prefiro deixar no ar. O Benfica, se um dia quiser, que diga se me tentou contratar ou não...", referiu.

O médio explicou depois porque aceitou voltar ao Sporting, uma decisão onde pesou muito os conselhos familiares.

"Antes de rescindir o contrato, estava muito de pé atrás. Estava com medos, receios. Aguentei até ao fim para tomar a decisão. Desde o início que a minha mulher [Ana Pinho] tinha percebido que eu não queria ir embora daqui. Momentos antes de assinar os papéis da rescisão, ela perguntou-me: "Mais uma vez, tens a certeza de que é isto que queres fazer? Porque sinto que não é e estás a ser levado pelo facto de as emoções ainda estarem muito a quente e teres os sentimentos à flor da pele". Ela sabe que eu tenho um feitio muito difícil, de agir muito a quente", recordou.