Nuno Santos oficializado como reforço do Sporting

Marroquino Feddal é reforço para a defesa do Sporting

O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação de Nuno Santos, extremo português de 25 anos que vestia a camisola do Rio Ave.

O atacante assinou por cinco temporadas e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Formado no Benfica e com uma passagem pelo Vitória de Setúbal, Nuno Santos estava no Rio Ave desde 2017, tendo apontado cinco golos em 38 jogos na temporada passada.

"Tenho um orgulho enorme em representar o Sporting. A vontade foi minha. Venho para aqui para ser mais um Leão a ajudar e para orgulhar a família sportinguista. Desde o início que queria vir para o Sporting. Vou ajudar o Clube e a equipa a ganhar todos os jogos", afirmou, em declarações reproduzidas pelos meios de comunicação leoninos.

Posso prometer dedicação e trabalho. Quero orgulhar muito os adeptos porque a decisão de vir para aqui foi minha e espero que os sportinguistas percebam que vou dar tudo pelo Sporting", acrescentou.

Por outro lado, Francisco Geraldes e Gelson Dala rumaram ao Rio Ave.

Leões e vila-condenses não revelaram os contornos financeiros da transferência.