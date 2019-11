Nuno Espírito Santo "feliz" pelo regresso do "vencedor nato" José Mourinho

O treinador do Wolverhampton, o português Nuno Espírito Santo, manifestou-se "feliz" com o regresso de José Mourinho ao ativo e realçou que o agora técnico da equipa de futebol do Tottenham "é um vencedor nato". "O currículo do Mourinho fala por ele próprio. É um vencedor. É fantástico o que já conquistou. É um grande treinador e alguém que respeito e admiro muito. Estou feliz pelo seu regresso ao futebol", disse Nuno Espírito Santo, em conferência de imprensa.

O técnico luso e antigo guarda-redes recordou as "duas temporadas fantásticas" em que foi orientado por Mourinho no FC Porto, entre 2002 e 2004, e que culminaram com as conquistas de vários troféus, entre eles a Taça UEFA, de 2003, e a Liga dos Campeões, de 2004. "Ganhámos tudo o que havia para ganhar. Aquele desejo de vencer do Mourinho é algo que recordarei sempre. É um vencedor nato", observou Nuno Espírito Santo.

Contudo, Espírito Santo deixou uma palavra de apreço para com o argentino Mauricio Pochettino, que abandonou o comando do Tottenham e foi rendido por José Mourinho."Ao mesmo tempo, não estou feliz pelo Mauricio (Pochettino], pela saída de um grande treinador. No entanto, é esta a vida dos treinadores. Temos de estar preparados. Num momento, estamos dentro, no outro estamos fora", afirmou o treinador português.

Mourinho, de 56 anos, assinou contrato com os spurs até 30 de junho de 2023 e volta à Premier League depois de duas passagens pelo Chelsea (2004/05 a 2007/08 e 2013/14 a 2015/16) e uma pelo Manchester United (2016/17 a 2018/19), que o despediu em 17 de dezembro de 2018.

A estreia de Mou ao serviço do Tottenham está marcada para sábado, às 12.30 (hora de Lisboa), no dérbi londrino diante do West Ham, relativo à 13.ª jornada da Liga inglesa. O Tottenham, finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões, ocupa, após 12 jornadas, o 14.º lugar da Premier League, com 14 pontos, menos 20 do que o líder Liverpool, campeão europeu.