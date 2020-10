Noronha Lopes apresenta Pedro Ribeiro e Pedro Adão e Silva como vice-presidentes

João Noronha Lopes apresenta esta quarta-feira todos os nomes que compõem a sua lista aos órgãos sociais do Benfica, cujas eleições se realizam no dia 30 de outubro. E entre as grandes novidades do candidato estão Pedro Ribeiro, atual diretor de programação da Rádio Comercial, e Pedro Adão e Silva, professor e comentador televisivo, que surgem como vice-presidentes da direção.

Se for eleito, os outros membros da direção de Noronha Lopes serão o advogado e historiador Carlos Perdigão; António Borges Assunção, doutorado em finanças que desempenhou cargos de administração do BPI e da Caixa, que será o homem forte das finanças do Benfica no caso de Noronha Lopes ser eleito; o advogado especialista em direito financeiro Pedro Cardigos; e ainda o economista Jorge Fonseca Ferreira, chairman da Marktest Investimentos.

Como vice-presidentes suplentes surgem os nomes de Stephan Morais, fundador e presidente da Indico Capital Partners, e Manuel António Mota, CEO da Mota Engil África.

O candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral é o empresário Francisco Benitez, que esta terça-feira anunciou a sua desistência às eleições do Benfica para se juntar a Noronha Lopes. Como vice-presidente surge o advogado Luís Sousa Macedo, enquanto o 1.º secretário será Cristina Santos Silva e como 2.º secretário Diogo Leote Nobre. José Braga da Cruz é o secretário suplente.

O Conselho Fiscal terá como candidato a presidente o gestor José Theotónio, CEO do Grupo Pestana, que terá como vice-presidente Pedro Penalva (CEO da seguradora AON), e como vogais Martim Avillez Figueiredo (antigo jornalista fundador do semanário I), Aulácio Costa Almeida (CEO da Ourtime), Vicente Pedro Nunes (administrador executivo da Riberalves). O engenheiro civil Manuel Cary será o vogal suplente.

Na cerimónia de apresentação dos integrantes da sua lista, João Noronha Lopes destacou a "diversidade e complementaridade" dos elementos que o acompanham. "É uma lista que vai garantir uma transição sem sobressaltos, que estudou o Benfica e se preparou", assegurou, acrescento que nenhum dos elementos da sua candidatura se apresenta "para tirar dividendos futuros".

"Temos a garra, vontade e ambição de dar ao Benfica o que ele já foi antes", sublinhou, antes de voltar a apelar ao presidente Luís Filipe Vieira para "que debata com os outros candidatos às eleições por respeito aos sócios".