Neymar sai lesionado e Brasil já não vence há quatro jogos

E vão quatro jogos da seleção do Brasil sem vencer, desta vez não foi além do empate 1-1 num jogo particular com a Nigéria, em Singapura, onde há três dias tinha feito precisamente o mesmo resultado diante do Senegal. Na prática, a equipa de Tite já não sabe o que é ganhar desde que venceu a final da Copa América, perante o Peru, por 3-1.

E para agravar a situação, Neymar abandonou a partida logo aos 12 minutos devido a uma lesão, não se sabendo para já a gravidade deste problema do avançado do Paris Saint-Germain.

Os nigerianos colocaram-se em vantagem aos 35 minutos graças a um golo de Joe Aribo, tendo Casimiro conseguido empatar a partida no início de uma partida que marcou o regresso de Gabriel Barbosa, do Flamengo, à seleção brasileira mais de três anos depois.