Nets batem Warriors no primeiro jogo da época 2020/21 da NBA

Liderados por Kyrie Irving, que disputou apenas 20 jogos em 2019/20, e o regressado Kevin Durant, ausente desde a final de 2018/19, quando ainda era um 'Warrior', o conjunto agora liderado pelo canadiano Steve Nash decidiu o encontro logo a abrir.

Um parcial de 40-25 no primeiro período lançou os Nets para o triunfo, com a equipa a baixar, naturalmente, o ritmo nos restantes, mas a conseguir vencer igualmente o segundo (23-20) e o terceiro (36-26). Perdeu apenas o quarto (26-28).

Irving, com 26 pontos, com 62,5% nos 'tiros' de campo, em 25.18 minutos, e Durant, com 22 pontos, em 24.56, mostraram que, se não forem apoquentados por lesões, podem fazer 'emergir' o conjunto de Brooklyn como um dos grandes candidatos ao título.

No 'cinco' dos Nets, os dois craques foram complementados por Joe Harris (10 pontos), Spencer Dinwiddie (nove) e DeAndre Jordan (11 ressaltos), enquanto Caris LeVert (20 pontos e nove ressaltos) liderou uma segunda unidade de grande qualidade.

Quanto aos Warriors, mostraram que não 'podem' lutar pelo título, numa época que se 'desmoronou' antes de começar, com mais uma lesão grave de Klay Thompson, que não jogará em 2020/21.

No conjunto de Steve Kerr, que também não pôde contar na estreia com Draymond Green, o melhor foi Stephen Curry (20 pontos e 10 assistências), mesmo ainda 'enferrujado', depois de uma época 2019/20 em que só disputou cinco jogos.

Destaque ainda para o 'rookie' James Wiseman, segunda escolha do 'draft', que marcou 19 pontos, com 53,8% nos lançamentos de campo, e ainda para várias ações espetaculares de Kelly Oubre Jr. (seis pontos e sete ressaltos).

O primeiro dia da época 2019/20 da NBA tem mais um jogo agendado, o dérbi de Los Angeles, entre os campeões em título Lakers e os Clippers.