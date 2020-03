Neto e Francisco Geraldes de regresso aos convocados do Sporting

Erros fatais no adeus doloroso do leão à Europa

Neto e Geraldes, que ficaram fora dos convocados para o jogo na Turquia frente ao Basaksehir, estão de regresso às escolhas de Silas para o jogo de terça-feira, com o jovem guarda-redes Anthony Walker a integrar também as opções.

Em relação ao último jogo, ficam fora das opções o médio Wendel, que vai cumprir um jogo de castigo, bem como Ristovski e Bolasie.

O jogo entre o Famalicão, sétimo no campeonato com 33 pontos, e o Sporting, quarto com 39, está agendado para terça-feira, às 20:00, em Vila Nova de Famalicão, numa partida que será arbitrada por Luís Godinho (AF Évora).

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Luís Maximiano, Diogo Sousa e Anthony Walker.

- Defesas: Ilori, Neto, Rosier, Coates e Borja.

- Médios: Battaglia, Eduardo, Doumbia, Francisco Geraldes e Acuña.

- Avançados: Rafael Camacho, Luciano Vietto, Gonzalo Plata, Pedro Mendes, Jovane Cabral e Sporar.