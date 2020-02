Neto atira-se à arbitragem: "Uma vergonha! Está muito fácil bater no Sporting"

O central Luís Neto deixou fortes críticas à arbitragem de Jorge Sousa no Sp. Braga-Sporting, que terminou com o triunfo dos minhotos por 1-0, num jogo onde o juiz mostrou sete cartões amarelos a jogadores leoninos, seis até ao intervalo.

"Tivemos momentos muito por cima do Sp. Braga, mas fomos condicionadíssimos na primeira parte, saímos para o intervalo com seis amarelos. Uma coisa incrível! Um árbitro internacional, que diz nas reuniões do jogo que não vai apitar os contactos, que vai ter paciência, depois mostra seis amarelos. Já não se pode falar com ninguém? É uma falta de respeito da equipa de arbitragem durante todo o jogo. O Coates fez uma falta aos três minutos e já estava a dizer que na próxima ia para a rua. Isto é uma vergonha! Não pudemos fazer mais faltas na segunda parte. Num jogo desta importância, este árbitro não pode apitar desta forma. As culpas que nós temos, assumimos, agora está muito fácil bater no Sporting", atirou em declarações à SportTV.

Frederico Varandas também não calou a sua revolta com a arbitragem de Jorge Sousa, lembrando que os leões já foram prejudicados pelo árbitro portuense no passado.

"Jorge Sousa arbitrou-nos no Bessa num jogo em que Bruno Fernandes foi massacrado, não só ele mas vários outros jogadores. Mas nesse jogo conseguiu expulsar o Bruno Fernandes. Existem árbitros que são fracos, Jorge Sousa não é fraco, é um bom árbitro. Mas não pode virar-se para o capitão do Sporting e dizer que para a próxima vai para a rua [referência a Coates, no jogo deste domingo]. Há lances que custam quando os árbitros não são fracos, neste jogo o Sporar vai isolado para a baliza e um árbitro bom como o Jorge Sousa sabe que aquilo não é falta. Um árbitro bom como o Jorge Sousa sabe que o Galeno simula uma falta, protesta e como está nos regulamentos que devia ver o amarelo, cria um burburinho com o Neto e o Neto é quem vê o amarelo. O Sporting sai deste jogo com sete cartões amarelos. Acredito nas intenções de Jorge Sousa, mas com árbitros bons assim nada muda. Infelizmente é por isso que Portugal está como está. Mas se infelizmente nada muda e se temos de ir para o registo que ninguém quer, o do ruído, também vamos", atirou o líder leonino.

O treinador Jorge Silas não foi tão duro na análise, mas também deixou críticas à quantidade de cartões amarelos mostrados por Jorge Sousa aos seus jogadores. "Claro que isso condicionou, porque era um jogo difícil, de contacto, duelos. Não percebo os sete amarelos. Não fomos uma equipa violenta e não foi por aí que perdemos, mas condicionou as abordagens aos lances. Há que ter um pouco mais de bom senso, num jogo onde o árbitro já sabia que as emoções iam estar ao rubro. Mostrar três amarelos por falar? Não faz sentido", atirou.