Nélson Veríssimo assume a equipa do Benfica até haver novo treinador

Nélson Veríssimo, de 43 anos, foi o escolhido para orientar a equipa principal do Benfica até que a SAD liderada por Luís Filipe Vieira anuncie o sucessor de Bruno Lage, que já não orientou a equipa no treino de recuperação desta terça-feira no centro de treinos do Seixal.

Segundo fonte oficial do Benfica contactada pelo DN, Veríssimo, que era até agora técnico-adjunto, ficará no comando da equipa por tempo indeterminado, podendo inclusive ser ele a terminar a temporada, quando faltam cinco jogos da I Liga e ainda a final da Taça de Portugal frente ao FC Porto.

Além dele, mantêm-se no clube Minervino Pietra, Marco Pedroso e o treinador de guarda-redes Fernando Ferreira, enquanto os outros adjuntos Jhony Conceição e Alexandre Silva acompanham Bruno Lage na saída do Benfica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Veríssimo foi treinador adjunto da equipa B desde 2012, onde trabalhou com Luís Norton de Matos, Hélder Cristóvão e Bruno Lage, com quem saltou para a equipa principal em janeiro de 2019. Agora, terá pela frente a missão de inverter o ciclo de resultados negativos em que a equipa se encontra e mantê-la no segundo lugar, que dá acesso à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões do próximo ano. Isto, claro está, se entretanto não chegar à Luz um novo treinador.

Refira-se que, enquanto jogador Nélson Veríssimo fez toda a formação no Benfica, tendo feito quatro jogos na equipa principal, antes de representar Alverca, Académica, V. Setúbal, Fátima e Mafra.