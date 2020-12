Nélson Évora torna as suas redes sociais inclusivas

Nelson Évora resolveu tornar as suas redes sociais inclusivas. Como? Todas as suas publicações do atleta, seja no Instagram, Facebook ou Twitter, contêm uma legenda específica para invisuais, que pode depois ser reproduzida em aplicações de áudio.

Na companhia da hashtag #PraCegoVer, o atleta descreve o que a imagem e os vídeos que publica mostram e assim facilitar a compreensão de todos os utilizadores.

Segundo o comunicado da agência que gere a comunicação do medalhado Olímpico, "Nelson Évora é primeira personalidade portuguesa a tornar as suas redes sociais inclusivas". As publicações/descrições podem ser úteis para cegos, mas também para pessoas com dislexia, deficiência intelectual ou défice de atenção.

#PraCegoVer é um projeto da brasileira Patrícia Braille, especialista na área da acessibilidade para deficientes visuais e pretende chamar a atenção para a importância da inclusão digital, através da descrição detalhada daquilo que é publicado, como cores, tonalidades, elementos, ou ações observáveis, numa sequência lógica.

O atleta é também Embaixador do programa Portugal Sou Eu, do Ministro da Economia, pela promoção de Portugal pelo mundo.