Nasceu o filho de Bruno de Fernandes: "o segundo golo mais importante" da sua vida

"Quando terminou o jogo muitos de vocês já diziam que não tinha feito golo mas enganavam-se porque apesar do apito final um dos dois melhores pontapés que dei na carreira estava prestes a entrar."

Foi com estas palavras que o futebolista deu a notícia aos seus fãs no Instagram. O jogo que a seleção portuguesa ganhou com facilidade tinha terminado há pouco mas a maior alegria da noite ainda estava para vir: pelas 00:39 deste domingo nasceu Gonçalo de Pinho Fernandes, o segundo filho do jogador do Manchester United e da sua mulher, Ana Pinho, que juntos já têm uma filha de três anos, Matilde.

Este foi um dos dois golos mais mais importante da sua vida, comentou Bruno Fernandes, de 25 anos, que, como se deduz da fotografia publicada nas redes sociais, esteve presente no momento do nascimento: