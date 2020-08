Nakajima já treinou com a equipa principal do FC Porto

Imagem do treino desta segunda-feira divulgada pelo FC Porto

Dono do Portimonense explica ausência de Nakajima... no FC Porto

FC Porto volta ao trabalho com Zé Luís em isolamento. Nakajima não apareceu

O avançado japonês, que na época passada esteve afastado dos treinos após a retoma do campeonato, falhou a primeira semana de trabalho, mas agora esteve com a equipa, conforme se verifica nas fotos do treino partilhadas pelo FC Porto nas redes sociais.

Galeria completa https://t.co/2w3KC3wokR#FCPorto #NaçãoPorto pic.twitter.com/WbTY0n4Foz - FC Porto (@FCPorto) August 31, 2020

Para além do japonês, também esteve presente nos trabalhos o defesa central Chidozie, que foi emprestado pelo clube 'azul e branco' ao Leganés na última época.