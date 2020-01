Nadal perde com Thiem e tem liderança mundial em risco

Dominic Thiem qualificou-se esta quarta-feira pela primeira vez na sua carreira para as meias-finais de um Grand Slam (sem ser em terra batida) ao vencer Nadal no Australian Open. O austríaco número 5 do ranking ATP, bateu o espanhol em quatro sets (6-7, 6-7, 6-4 e 6-7).

Thiem, vice-campeão de Roland Garros nas últimas duas temporadas, nunca tinha ultrapassado os oitavos-de-final no Open da Austrália. Agora está nas meias finais e vai enfrentar o amigo Alexander Zverev, que bateu Wawrinka. Quanto a Nadal, resta-lhe esperar que Novak Djokovic não revalide o título em Melbourne para continuar como número 1 mundial.

O espanhol, que tentava igualar os 20 títulos do Grand Slam do suíço Roger Federer - joga a outra meia-final face ao sérvio Novak Djokovic -, desperdiçou um set point, a servir, no primeiro parcial e uma vantagem de 4-2 no segundo.