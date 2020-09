Nacional "estupefacto" com o Sporting por causa da Academia Ronaldo

Academia do Sporting passa a chamar-se Cristiano Ronaldo

Rui Alves, presidente do Nacional, enviou esta segunda-feira uma carta a Frederico Varandas, seu homólogo do Sporting, na qual expressou a sua "estupefação" pelo facto de os leões terem anunciado a intenção de darem o nome de Cristiano Ronaldo à Academia de Alcochete.

O líder dos maderirenses recorda que o seu clube designou de "Cristiano Ronaldo Campus Futebol" a sua academia desde novembro de 2007, razão pela qual expressou o seu "total desagrado e descontentamento", lembrando que a posição agora assumida pelo Nacional baseia-se no "princípio fundamental do registo de marcas", por forma a evitar que elas se confundam.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo começou a jogar no Nacional aos 10 anos, tendo sido transferido para o Sporting dois anos depois, em 1997, onde completou a sua formação até ser transferido para o Manchester United, em 2003.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia a carta que foi publicada no site oficial no Nacional:

"Ex.mo Senhor Presidente

Foi com muita estupefacção que tomamos conhecimento que o Sporting Clube de Portugal pretende alterar o nome da Academia.

Como é do Vosso conhecimento e do conhecimento público, o Clube Desportivo Nacional designou a sua Academia "Cristiano Ronaldo Campus Futebol" em Novembro de 2007, pelo que manifestamos o nosso desagrado e total discordância.

Aliás a nossa posição baseia-se no princípio fundamental do registo de marcas, pois as mesmas poderão confundir-se, o que tem de ser evitado, pelo que manifestamos o nosso total desagrado e descontentamento.

Sem outro assunto de momento subscrevo-me de V. Ex.a com os meus melhores cumprimentos,

O Presidente da Direcção

do Clube Desportivo Nacional"