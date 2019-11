"Mengo!". Multidão de adeptos já espera Jesus e Flamengo em euforia

O título foi ganho ontem, mas a festa estende-se até este domingo, em que uma multidão de adeptos recebe a equipa do Flamengo no Rio de Janeiro. Há 38 anos que o clube brasileiro, agora ao encargo do técnico português Jorge Jesus, não festejava este troféu. O Flamengo sagrou-se campeão da Taça Libertadores de 2019, este sábado, ao vencer o argentino River Plate por 2-1, num jogo que ficou decidido aos 90'+2 minutos.

As ruas já se encheram de adeptos, que gritam o nome do clube e saltam de euforia.

Cerca de cinco horas de viagem depois, do Perú até ao Brasil, a equipa chega ao aeroportoInternacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. "Chegamos, Nação!", anunciaram no Twitter, assim que aterraram. No vídeo partilhado nas redes sociais, vê-se os jogadores dentro do avião a cantar, acompanhados da taça.

Os jogadores e a equipa técnica irão de autocarro para a igreja da Candelária, no centro do Rio, onde começará o desfile dos campeões. A avenida já foi interditada ao trânsito pelas autoridades às 06:00, horário local (09:00 em Lisboa). De acordo com a polícia, um forte dispositivo de segurança foi montado naquela zona. "É semelhante a um grande desfile de carnaval. Não haverá festa no Maracanã", disse o coronel Mauro Fliess, porta-voz da polícia militar.

"A polícia militar pede que todos os adeptos evitem a região do aeroporto do Galeão. Não deixaremos nenhum tipo de manifestação atrapalhe a saída do aeroporto", afirmou ainda Fliess.

A conquista desta taça é um marco histórico também para o técnico Jorge Jesus. "É o título mais importante da minha carreira até hoje", disse, em entrevista à Sport TV, após a conquista da taça. O português lembrou que "a Libertadores está para este continente como a Liga dos Campeões está para a Europa" e que "esta final foi vista em 176 países e por milhões de pessoas". "Qualquer uma poderia ter ganhado. Os adeptos do Flamengo são impressionantes e precisavam de transportar isto para títulos. Um está ganho, falta o campeonato, que é tão importante para mim. Para os adeptos este era o mais importante e felizmente virámos o resultado."

E deixou "uma palavra para Portugal": "sei que o Flamengo tem sido uma paixão grande, não sei se eram dez milhões mas muitos milhões de portugueses estavam a fazer força para o Flamengo ganhar. Um grande beijo e tenho muito orgulho em ser português."

O Flamengo pode ainda hoje conquistar outro título, o de campeão do campeonato brasileiro e sem jogar. Este domingo, o terceiro classificado Palmeiras jogará com o Grémio (em 4.º lugar) e, caso perca, o primeiro classificado Flamengo torna-se automaticamente vencedor do Brasileirão.

