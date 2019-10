Mulheres de Rooney e de Vardy passam de amigas a inimigas num "tweet"

Coleen e Wayne Rooney têm sido objeto de várias notícias no tablóide The Sun, com a divulgação de informações das suas vidas privadas que só um núcleo restrito de pessoas poderia ter acesso. E a mulher de Rooney começou a suspeitar da sua amiga Rebekan, casada com o futebolista Jamie Vardy.

Wayne joga atualmente no DC United (EUA), e Jamie no no Leicester (Reino Unido) e ambos têm jogado na seleção da Inglaterra.

Colleen tem duas contas: uma privada e outra pública e resolveu tirar a prova dos novos. Mudou as definições do Instagram privando, cujos post passaram a estar apenas visíveis no Instagram de Rebekan, explica o The Guardian.

A mulher de Rooney "postou" nos últimos cinco meses histórias inventadas e que, mais tarde, viu publicadas no The Sun. Artigos que, depois, eram replicados no Mail Online, The Mirror e Metro.co.uk. A mais recente foi publicada na coluna Bizarre da edição de quarta-feira do The Sun, dizendo que o porão da nova casa dos Rooneys havia sido inundado e descrevendo os problemas que dai resultaram. O artigo citou uma "fonte próxima ao casal". Outra mentira foi o facto de o casal estar apensar recorrer à manipulação genética para ter uma menina.

Foi definitivamente a gota de água, com Collen Rooney a explicar o que tinha feito nas redes sociais, nomeadamente no Twitter."Tem sido difícil guardar isto para mim e não fazer qualquer tipo de comentário, principalmente quando as histórias foram publicadas, mas tive de me manter em silêncio. Agora tenho a certeza de onde saíram: foi da conta de Rebekah Vardy", escreveu.

Rebekah Vardy considerou tal atitude uma traição e utilizou o Instagram para dizer de sua justiça. "Disse-te ao telefone que devias ter falado comigo se pensavas isto de mim. Eu nunca falei de ninguém sobre ti, os muitos jornalistas que ao longo dos anos me fizeram perguntas podem comprová-lo. Se pensavas que isto estava a acontecer devias ter falado comigo para que eu mudasse as minhas passwords, de modo a verificarmos se isso parava."

Alega que não precisa de dinheiro para vender informações sobre os Rooney. Acrescentou: "Gostava muito de ti Coleen, e estou triste por teres decidido fazer isto, principalmente agora, que estou grávida. Sinto-me enojada por ter de negar estas acusações, devias ter-me telefonado".

Segundo a BBC, através do programa Victoria Derbyshire, Rebekah instruiu os advogados para fazerem uma investigação forense à sua conta de Instagram para ver quem a tinha "violado".