Mulher de Schumacher divulga rara mensagem antes do aniversário do acidente

A mulher de Michael Schumacher, Corinna, divulgou uma mensagem aos fãs do antigo piloto de Fórmula 1, na véspera do sexto aniversário do acidente de esqui que lhe causou um traumatismo craniano grave e o deixou em coma.

"As grandes coisas começam com pequenos passos. Muitas pequenas partículas podem formar um enorme mosaico", terá dito Corinna aos fãs, que se preparam para lançar uma nova página nas redes sociais intitulada "Keep Fighting", isto é, continua a lutar

"Juntos vocês são mais fortes e é precisamente assim que as forças combinadas do movimento Keep Fighting tornam mais fácil encorajar outras pessoas", acrescentou Corinna.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O clube de fãs do sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 de Kerpen, na Alemanha, anunciou que vai usar a hashtag "#KeepFighting para manter viva a memória de Schumacher.