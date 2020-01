Mourinho sofre mais uma derrota com o Tottenham e perde Harry Kane por lesão

No entanto, José Mourinho, cuja equipa perdeu cinco pontos nos últimos dois jogos para equipas que lutam pela manutenção, ao empatar no sábado em Norwich a dois golos e ao perder hoje em Southampton, tem ainda motivos para maior preocupação, visto que o seu 'homem-golo', Harry Kane, para cuja ausência não tem alternativa, sofreu uma lesão muscular e ainda se desconhece quanto tempo vai ficar afastado dos relvados.

O Southampton marcou cedo, aos 17 minutos, por Danny Ings, e não só soube manter essa vantagem como esteve sempre mais perto do 2-0 do que o Tottenham do 1-1, cuja equipa voltou a cometer erros defensivos em demasia, a denotar enormes dificuldades para sair na primeira fase de construção e na ligação entre a linha média e o ataque, além de uma atitude coletiva de menor comprometimento com o jogo, ao invés do que sucedeu com os jogadores da equipa da casa.

Os 'wolves', depois de duas grandes exibições perante Manchester City e Liverpool, baquearam desta vez no terreno do penúltimo, o Watford, por 2-1, numa partida em que Nuno Espírito Santo, face à sucessão de jogos em curto espaço de tempo, procurou gerir a componente física, ao deixar no 'banco' dois titulares indiscutíveis, Rúben Neves e Diogo Jota, que lançou no decorrer da segunda parte sem o efeito desejado.

O treinador Nuno Espirito Santo © Action Images

O Watford chegou aos 2-0 através dos golos do espanhol Gerard Deulofeu e do francês Abdoulaye Doucure, aos 30 e 49 minutos, mas o português Pedro Neto, hoje titular, reduziu aos 60, recolocando os 'wolves' na discussão do resultado.

No entanto, a equipa da casa conseguiu segurar os três preciosos pontos, a despeito do defesa Christian Kabasele ter visto o cartão vermelho aos 69 minutos, por ter agarrado Diogo Jota quando este se isolava em direção à área do Watford. A

lém de Rúben Neves e Diogo Jota, que entraram aos 54 e 66 minutos para os lugares de Ryan Bennet e Pedro Neto, respetivamente, Nuno Espírito Santo lançou ainda outro português, Rúben Vinagre, aos 54, a render o espanhol Jonny Castro. De referir que, além de Pedro Neto, tiveram lugar no 'onze' mais dois portugueses, o guarda-redes Rui Patrício e o médio João Moutinho.

O Tottenham e o Wolverhampton estão agora nas sexta e sétima posições da tabela classificativa, com o mesmo número de pontos, 30.

No outro jogo da jornada 21, o Leicester foi a Newcastle vencer por 3-0, com golos de Ayoze Perez, de James Maddison e de Hamza Choudhoury, aos 36, 39 e 87 minutos, somando mais três pontos que lhe permitem consolidar-se no segundo lugar, com 45 pontos, a 10 do Liverpool, que só entra em ação na quinta-feira, na receção ao Sheffield United.