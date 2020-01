Mourinho queixa-se da bola usada na Taça de Inglaterra: "Parece de praia"

O Tottenham de José Mourinho empatou a um golo com o Middlesbrough (da II Liga) no domingo e vai ser obrigado a disputar um jogo de desempate para seguir em frente na Taça de Inglaterra. No final da partida, mesmo sem querer desculpar-se com isso, o treinador português questionou o modelo da bola utilizada na competição.

"Parece uma bola de praia, é demasiado leve e não ajuda nada os jogadores. Mas isso não serve de desculpa", atirou José Mourinho, citado pela imprensa inglesa.

A bola em causa é uma Mitre Delta Max FA Football, apenas utilizada nos jogos da Taça de Inglaterra, e custa aproximadamente 135 euros. Além de ter ficado irritado com a bola utilizada, Mourinho também não poupou críticas às arbitragem: "O golo do Middlesbrough foi em fora de jogo. O VAR teria anulado. Desta vez, o árbitro não estava a 200 quilómetros de distância."