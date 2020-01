Mourinho perde Christian Eriksen para o Inter Milão

José Mourinho está na iminência de perder o médio dinamarquês Christian Eriksen para o Inter Milão. A imprensa italiana garante que já há acordo com o Tottenham e que o jogador irá ser apresentado como reforço dos nerazzurri na próxima segunda-feira.

O jogador estava em final de contrato com os spurs e desde que assumiu o comando técnico do clube, Mourinho já o dava como perdido, uma vez que o clube londrino não queria perder a oportunidade de encaixar algum dinheiro com Eriksen, que a 30 junho passaria a ser um jogador livre.

O Inter Milão vai pagar 20 milhões de euros pelo internacional dinamarquês de 27 anos, que representava o Tottenham desde 2013/14, altura em que foi contratado ao Ajax por 13,5 milhões de euros.

Christian Eriksen vai assinar contrato válido até 2024 e vai auferir um salário a rondar os 10 milhões de euros anuais.