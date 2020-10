Mourinho partilha fotografia de jogadores agarrados aos telemóveis no balneário

José Mourinho está cada vez mais instagramável, que é como quem diz, muito ativo no Instagram. Desta vez partilhou uma fotografia do balneário do Tottenham, minutos após a vitória difícil vitória sobre o Burnley (1-0), na segunda-feira à noite.

"Depois de uma grande vitória num jogo muito difícil. Sinais dos tempos. Muito bem, rapazes", escreveu o treinador português na legenda da imagem, onde dá para ver todos os jogadores agarrados aos telemóveis.

A publicação de Mourinho já se tornou viral e é fácil perceber que se os spurs não tivessem ganho o jogo o discurso do técnico seria bem diferente. Em campo, Son Heung-Min foi o autor do golo do Tottenham, que assim regressou aos triunfos na Premier League, onde é quinto classificado, com 11 pontos, menos dois do que os líderes Everton e Liverpool.

O treinador português vai ser premiado com o Web Summit Innovation in Sport prémio distingue pessoas e organizações que incorporaram com sucesso tecnologia na busca da excelência, durante a Web Summit, cimeira tecnológica, que decorre online entre 2 e 4 de dezembro