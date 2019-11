Mourinho interessado na contratação de Ibrahimovic

Depois de terem trabalhado juntos no Inter de Milão e no Manchester United, José Mourinho e Zlatan Ibrahimovic poderão voltar a reencontrar-se no Tottenham. Pelo menos é esse o desejo do treinador português, que quer reforçar o ataque já no mercado de inverno com o avançado sueco de 38 anos, adianta o The Telegraph .

Harry Kane é o único ponta de lança de raiz dos spurs depois da saída de Fernando Llorente para o Nápoles no verão e o ex-goleador dos Los Angeles Galaxy é um alvo apetecível, até porque está sem clube.

Curiosamente, Mourinho já tinha contratado Ibrahimovic numa transferência a custo zero em 2016, quando o avançado nórdico terminou contrato com o Paris Saint-Germain. Na altura, a parceria entre o português e o sueco rendeu 26 golos em 36 jogos, sendo que uma grave lesão no joelho colocou um travão no bom momento de forma do gigante avançado.

Zlatan tem sido apontado a vários clubes italianos, entre os quais o AC Milan, um emblema que o jogador representou entre 2010 e 2012. O emblema rossonero é um dos clubes que o avançado representou durante os seus 20 anos de carreira, a par de Malmoe (1999 a 2001), Ajax (2001 a 2004), Juventus (2004 a 2006), Inter de Milão (2006 a 2009), Barcelona (2009 e 2010), Paris Saint-Germain (2012 a 2016), Manchester United (2016 e 2017) e LA Galaxy (2018 e 2019).