Mourinho diz que "não há hipótese" de contratar Ibrahimovic

José Mourinho negou esta segunda-feira a intenção de avançar para a contratação de Zlatan Ibrahimovic, de 38 anos, para o Tottenham. O avançado sueco encontra-se sem contrato, depois de deixar o LA Galaxy, dos Estados Unidos, e nos últimos dias foi noticiada a possibilidade de reencontrar o treinador português no clube londrino.

"Não há hipótese. Temos o melhor avançado de Inglaterra. Um dos dois ou três melhores a nível mundial. Não faz sentido contratar um avançado da dimensão do Zlatan. Um avançado na casa dos trinta anos, mas que pode jogar e qualquer equipa no mundo. Mas não faz sentido vir para um clube onde já temos Harry Kane", frisou o técnico dos spurs.

Mourinho estreia-se esta terça-feira na Liga dos Campeões ao serviço do seu novo clube, frente aos gregos do Olympiacos que são treinados por Pedro Martins. E se vencer garante de imediato o apuramento para os oitavos-de-final. "A Champions é algo que toda a gente sonha conquistar. Temos dois jogos para nos qualificarmos e temos de nos focar neles. Deem-me tempo, tempo para desenvolver as minhas ideias e não teremos problemas em defrontar qualquer equipa na Europa. Não temos medo de ninguém", avisou.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Olympiacos, José Mourinho voltou a deixar palavras de reconhecimento ao seu antecessor Mauricio Pochettino. "Eu sei o que ele está a sentir porque já estive na mesma situação. Há um período em que o melhor é fecharmo-nos para processarmos os nossos sentimentos, depois, num par de semanas, voltamos a estar abertos para o mundo e preparados para uma nova etapa nas nossas vidas. Quero respeitar esse período", disse, na resposta à pergunta sobre se já tinha falado com o técnico argentino.

E a esse propósito deixou uma certeza: "É claro que o vou chamar. Já disse aos jogadores para o chamarem, que o façam sentir que pode vir aqui sempre que quiser. Se quiser vir a um treino ou jantar com os rapazes, perfeito. Se quiser que eu esteja presente, lá estarei, mas se preferir estar só com os rapazes, será assim. Só quero que o Mauricio sinta que esta é a casa dele."