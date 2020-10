Mourinho derrotado em Antuérpia na noite em Leão e Dalot brilharam

O Tottenham, de José Mourinho, protagonizou uma das grandes surpresas desta 2.ª jornada da Liga Europa ao ser derrotado em Antuérpia por 1-0.

Os belgas contaram com o português Aurélio Buta desde os 60 minutos, quando Rafaelov já tinha colocado a equipa da casa em vantagem. O treinador português dos spurs ainda recorreu, na segunda parte, à artilharia pesada (Harry Kane e companhia) que tinha deixado no banco de suplentes, mas não conseguiu evitar a derrota.

O Antuérpia lidera o grupo com seis pontos, mais três que o Tottenham e o LASK Linz, que recebeu os búlgaros do Ludogorets e venceu por 4-3.

Surpreendente foi também o empate 0-0 concedido em casa pela Roma, treinada por Paulo Fonseca, diante dos búlgaros do CSKA Sófia. Ainda assim, os italianos mantêm-se na liderança do grupo A em igualdade pontual com os romenos do Cluj, que também empatou (1-1) em casa diante dos suíços do Young Boys.

Melhor esteve o outro treinador português, Abel Ferreira que ao comando do seu PAOK Salonica foi a Espanha arrancar um empate a zero com o Granada, que contou com Rui Silva na baliza e Domingos Duarte como suplente utilizado.

Rafael Leão e Diogo Dalot em grande no Milan

No grupo H, dois portugueses estiveram em destaque na vitória do AC Milan, em casa, diante do Sparta Praga, por 3-0. Brahim Diaz abriu o marcador na primeira parte, a passe de Ibrahimovic, que minutos depois falhou um penálti.

A estrela sueca foi substituída ao intervalo por Rafael Leão que, 12 minutos depois de ter entrado, fez o segundo golo dos rossoneri, a passe de Diogo Dalot, jogador emprestado pelo Manchester United que, aos 67 minutos fez o terceiro golo do Milan.

Rafael Leão e Diogo Dalot marcaram na vitória do AC Milan © MARCO BERTORELLO / AFP

Na outra partida deste grupo, o Lille arrancou um precioso empate 2-2 em casa frente ao Celtic, numa partida que pareceu perdida para os franceses. É que, na primeira parte, Elyounoussi bisou e colocou os escoceses a vencer, tendo Jonathan David falhado um penálti para os da casa.

Após o intervalo, o treinador Christope Galtier fez entrar Renato Sanches e o Lille reagiu, acabando por chegar ao empate com golos de Zeki Çelik e Jonathan Ikoné, que permite conservar o segundo lugar com quatro pontos, menos dois que o líder Milan.

Uma referência para um dos jogos mais interessantes da noite, em San Sebastián, onde a Real Sociedad perdeu com o Nápoles, por 1-0. Com Mário Rui no onze, os italianos retificaram assim a derrota sofrida há uma semana, em casa, diante do AZ Alkmaar, valendo o golo de Matteo Politano.

LIGA EUROPA

Resultados da 2.ª jornada

GRUPO A

Cluj-Young Boys, 1-1

AS Roma-CSKA Sófia, 0-0

GRUPO B

Molde-Rapid Viena, 1-0

Arsenal-Dundalk, 3-0

GRUPO C

Slavia Praga-Bayer Leverkusen, 1-0

Nice-Hapoel Beer Sheva, 1-0

GRUPO D

Rangers-Lech Poznan, 1-0

Benfica-Standard Liège, 3-0

GRUPO E

Omonia Nicósia-PSV Eindhoven, 1-2

Granada-PAOK Salónica, 0-0

GRUPO F

Real Sociedad-Nápoles, 0-1

AZ Alkmaar-Rijeka, 4-1

GRUPO G

Zorya-Sp. Braga, 1-2

AEK Atenas-Leicester, 1-2

GRUPO H

AC Milan-Sparta Praga, 3-0

Lille-Celtic, 2-2

GRUPO I

Sivasspor-Maccabi Telavive, 1-2

Qarabag-Villarreal, 1-3

GRUPO J

LASK Linz-Ludogorets, 4-3

Antuérpia-Tottenham, 1-0

GRUPO K

CSKA Moscovo-Dínamo Zagreb, 0-0

Feyenoord-Wolfsberger, 1-4

GRUPO L

Gent-Hoffenheim, 1-4

Estrela Vermelha-Slovan Liberec, 5-1