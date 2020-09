Mourinho denunciou balizas mais baixas. "Pensei que tinha crescido"

Golo madrugador do jovem Tiago Tomás coloca Sporting no playoff da Liga Europa

A vitória fácil do Tottenham perante Shkendija, por 3-1, na Macedónia do Norte, poderia ter passado à história como apenas mais um jogo (que no caso ditou o acesso dos ingleses ao playoff da Liga Europa) não fosse um episódio caricato que teve lugar antes da partida.

Durante o aquecimento, o guarda-redes dos spurs, o francês Hugo Lloris, notou que havia algo de estranho com a baliza: esta seria baixa do que o normal. José Mourinho foi informado da situação e foi ele mesmo comprovar o problema, colocando-se sobre a linha de golo e esticando os braços em direção à trave.

"Os guarda-redes passam hora e horas na baliza, por isso sabem quando estas não têm as dimensões adequadas. Eu não sou guarda-redes, mas estou no futebol desde criança e percebi imediatamente que algo estava errado. Pedimos ao delegado da UEFA para confirmar e, sim, eram cinco centímetros mais pequenas, por isso pedimos que fossem substituídas por balizas com as dimensões certas", contou o técnico português.

Já depois do jogo que ditou à fase seguinte da prova (o Maccabi Haifa é o próximo adversário), Mourinho publicou no Instragram foto do momento em que foi tirar as medidas à baliza e até brincou com a situação: "Pensei que tinha crescido, mas então percebi que a baliza era cinco centímetros mais baixa".